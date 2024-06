Jelenleg is abban a szakágban dolgozik László.

– Ez elég összetett szakág – ismerteti. – Foglalkoztam a büntetés-végrehajtással, jelenleg is foglalkozom részben a környezet-, a gyermekvédelemmel, a közigazgatási hatóságok eljárásainak, határozatainak a törvényességi ellenőrzésével, s legtöbbet a szabálysértési ügyekkel. Utóbbiak valójában „kis bűncselekmények”, így a büntetőjogi ismereteimet is hasznosíthatom. Az ügyészség feladata – a cégügyekben való részvétel, az alapítványok, civil szervezetek ellenőrzése mellett – a tisztességtelen általános szerződési feltételek kiszűrése is cégek, webáruházak esetében. Ebben a munkában aktívan részt veszek. Látható, az ügyészi munkának e szeletében nagyon sok jogterületet ismerni kell.



Lemondásáig László töltötte be a Magyar Jogász Egylet megyei szervezetének elnöki tisztét. Persze, ma is megyei elnökségi tag, országos küldött.

– A jogászegylet valójában a XIX. századra visszanyúló országos civil szervezet – mondja. – A szakmai terület mellett kimondott feladata, hogy a jogászi hivatásrendek képviselőit a munkán kívül összehozza. Igyekeztem a vezetőjeként Hevesben is ezt megvalósítani. Évente többször szerveztünk „tudásdélutánokat” országosan ismert előadók részvételével. Elsősorban az újdonságokra, az aktualitásokra koncentráltunk. Rendeztünk továbbá jogászbálokat, emellett voltak többnapos közös kirándulások, gyakran a családtagokkal együtt, ezek szintén a jogi szakemberek összekovácsolódását szolgálták. Megteremtettük ezentúl ötletemre a jogászportré sorozatot is. A videóra felvett beszélgetések jellemzően a hosszú és eredményes életutat bejáró, akár már nyugdíjba vonult jogászokkal készülnek. A lényeg az: egyfajta kaleidoszkópként a végén álljon majd össze az utókor számára is az, hogy miként éltünk és dolgoztunk, hogyan kötődtek-kötődnek a megszólaltatottak a megyéhez. Szerepeltek, szerepelnek ebben a sorozatban volt bírósági elnökök, ügyészek, ügyvédek, valamint a közigazgatásban különböző posztokat betöltő emberek, olyanok, akik tényleg letettek valamit az asztalra a munkásságuk alatt. Már tervezzük a tizenhatodik vetítést.