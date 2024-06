Pénteken este tíz óra körül riasztást kapott a Hope Egyesület Andornaktályáról egy 57 éves otthonából aznap hajnalban szomszédok elmondása alapján zavartan távozó úriemberről.

– A családdal egyeztetve szombaton reggel csapatunk három emberrel és öt kutyával a helyszínre érkezett. Az Agria Speciális Mentőcsoporttal kiegészülve szagminta gyűjtés után megkezdtük a munkát. Lakóhelyétől a mantrailinges kutyák a közeli pincesor irányába vezettek minket. A mantrailinges kutya az eltűnttől származó szagminta alapján dolgozik, főleg városi környezetben. Irányunk helyesnek bizonyult, amit helyi lakosok meg is erősítettek, majd egy, a keresett embertől származó személyes tárgyat is megtaláltunk. A sűrű növényzet miatt itt a terület átvizsgálás mellett döntöttünk, ami rövid időn belül eredményre vezetett. Területes kutyánk egy patakmederben legyengült állapotban embert talált, ő volt a keresett személy, de szerencsére időben érkeztünk. A területes kutya egyébként többnyire erdős nagy területet vizsgál át emberszagot keresve és úgynevezett élettel nem összeegyeztethető testpozícióra jelez, a találatot ugatással jelzi, ami akár 50-100 ugatást is jelenthet, míg a kereső csapatok beazonosítják a hang forrását.

Az összehangolt csapatmunkának és a család gyors reakciójának köszönhetően még időben segíteni tudtunk – írta az egyesület közösségi oldalán. A posztot érdeklődésünkre Kapaló Éva, alelnök és és mentőkutya vezető egészítette ki.

Hangsúlyozta, az idő rendkívül fontos tényező volt a mentéskor, a család már az eltűnés napján segítségért jelentkezett.

– Ha megtörténik a baj, forduljanak a hatóságokhoz és az ilyen típusú civil szervezetekhez akik készséggel fognak segíteni. Köszönjük a keresésben résztvevő andornaktályai és maklári rendőr kollégáknak, az andornaktályai polgárőrségnek és társszervezetünknek, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoportnak a hatékony közreműködést. Ez egy igazi csapatmunka volt – húzta alá Kapaló Éva.