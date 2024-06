Az elektronikus kereskedelem nem csak webáruházak adásvételeihez kapcsolódik, hiszen közösségi oldalak csoportjaiban, személyes oldalakon is sokan hirdetnek különféle termékeket üzletszerűen. A NAV revizorai ezeken a felületeken is ellenőrzik a szabályok betartását. Így, az online adatok alapján kezdték meg egy olyan magánszemély ellenőrzését, aki közösségi oldalakon üzletszerűen árult limitált gyártású vadonatúj sneakercipőket és -kiegészítőket. A bankszámlaforgalom lekérdezése után az elektronikus információkat követve további két, online csoportban aktívan kereskedő személy ellenőrzését is elindították a revizorok, közölte dr. Paskujné Pifkó Mónika kommunikációs referens, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársa.

Sportcipők számla nélkül, lecsapott a NAV (Illusztráció)

Fotó: Drazen Zigic / Forrás: Shutterstock

A NAV munkatársai nyilatkoztatták az eladókat tevékenységükről, bevételeikről, ugyanakkor a bekért banki adatok alapján elemezték az áruforgalmat. Megkeresték az értékesített termékeket szállító csomagküldő szolgáltatókat, és a vevőket is. Így a vizsgálati jegyzőkönyvek megállapításait a hirdetések, a bankszámlaforgalom, az adózói és vevői nyilatkozatok információi is megalapozták. Az egyik eladóról hamar bebizonyosodott, hogy tevékenységét adószám nélkül végezte. A NAV ellenőrei százötvennél is több adásvételt mutattak ki, az eladott cipőkből csaknem négymillió forintnyi jóváírás érkezett a bankszámlára.