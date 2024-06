Több megyén átívelő, kimondottan vagyon elleni bűncselekmények elkövetésére szakosodott, különböző módszereket használó bűnözői csoport tagjait kapták el a nyomozók. A Pest vármegyében levezényelt rajtaütésen mintegy 80 rendőr vett részt, 5 helyszínen. Nem először csaptak le a rendőrök betörőbandára az elmúlt hónapokban, években. Most egy 2023 nyarán indított előkészítő eljárás, majd az azt követő alapos felderítési időszak hozta a várt eredményt a police.hu oldalon közzétett információk szerint.

A megállapítások szerint F. Tibor és B. Sándor még tavaly okoskodta ki a csapat összeállítását, majd nem sokkal később – különböző szerepkörökben – társult hozzájuk J. B. Miklós, B. Norbert és K. Attila. A gyanú szerint ettől az időszaktól kezdve több betöréses lopást követtek el, főként üzleteket, telephelyeket „nyomtak fel”. Ajtót rúgtak be, ablakot feszítettek, lakatot törtek, nem volt akadály, ahova csak tudtak, és amiben csak potenciális pénzszerzési lehetőséget láttak, annak alaposan előkészülve nekimentek. Nyomozóinknak – akik szorosan együttműködtek a szomszédos vármegyei kollégákkal – feltűnt, hogy Pest vármegyén kívül a térségben számtalan, hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmény is sorakozik, így egyesítették erőiket.

A június 20-ra időzített összehangolt műveletben több főkapitányság is részt vett, mint Bács-Kiskun, Nógrád, Heves és Pest, F. Tibor elfogásához pedig a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének a segítségét kértük. Mintegy 80 rendőr ötfelé indult, Tóalmáson, Mendén (2 helyszínen), Jászfelsőszentgyörgyön és Tápiószecsőn tettek nem várt látogatást. A tettesek elfogását követően mindannyiuk házában kutatás kezdődött. Az órákig tartó munka eredménye: mobiltelefonok, adathordozók, elemlámpák, adó-vevők, az elkövetésnél használt cipők, szerszámok, és gépkocsi is a bűnjelek közzé kerültek, vagyonvisszaszerzés gyanánt három nagy értékű autót is elszállíttattak a nyomozók.

Az eljárásban ezidáig hét bűncselekménnyel gyanúsították meg a résztvevőket, melyekkel mintegy 40 millió forintos kárt okoztak. A listának itt valószínűsíthetően nincs vége, kollégáink jelenleg is összehangoltan dolgoznak rajta, hogy az tovább gyarapodjon. Az 5 elfogott férfi közül négyet jelentős értékre bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopással és más bűncselekményekkel, míg társukat pénzmosással gyanúsították meg. Kihallgatásukon egyikük sem volt beszédes, aki megszólalt az is csak tagadott. A rendőrök kezében lévő bizonyítékokkal szemben azonban esélyük sem volt, mindenki őrizetbe, majd letartóztatásba került. A büntetőeljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztályának munkatársai folytatják le velük szemben.