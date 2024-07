– Ekkor még van idő cselekedni, a tüzet annak kezdeti stádiumában eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni. Szerezzünk be és telepítsünk egy vagy több füstérzékelőt otthonunkba. A nappaliba és hálószobába mindenképp ajánlatos egy kis eszközt felszerelni. Mivel a érzékelő 80 decibelnél is hangosabban jelez, a sípoló hangra még az is felébred, aki éppen mélyen alszik. A füstérzékelő életmentő is lehet– húzta alá.