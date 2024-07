Táborozó gyereksereg vette körül a Tiszabábolnai strandon a bűn- és balesetmegelőzési szakembereket. A rendőrök ugyanis nemcsak az ellenőrzésekre helyezték a hangsúlyt, hanem megelőzésre is, számolt be a police.hu. A komplex hatósági ellenőrzés fő célja – a bűn- és balesetmegelőzés mellett – a közlekedésbiztonság javítása, a bűncselekmények megelőzése, valamint a nyaralni, pihenni vágyók biztonságának szavatolása. Az akcióban résztvevő hatóságok szakemberinek egyöntetű véleménye, hogy a teljes biztonsághoz a Tisza-tóhoz érkező vendégek közreműködésére, figyelmére, előrelátására, és a mindenkori szabályok betartására is szükség van.

Forrás: Police.hu

A Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság 2024. évi munkaprogramjának megfelelően közlekedésrendészeti és közbiztonsági-bűnügyi ellenőrzést hajtottak végre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai és társzervei június 26-án. Az akcióban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal halászati felügyelői, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, illetve a Bükki Nemzeti Park munkatársai is részt vettek.

A vármegye rendőrei szárazföldön, és a vízen egyaránt jelen voltak Tiszabábolnán, Tiszavalkon, Négyesen, illetve a gáton is helyt álltak a közlekedés biztonságának megszilárdításáért, az utazó bűnözés elleni hatékony fellépés, továbbá a hazai és külföldi vendégek személy- és vagyonbiztonságának biztosítása és a jogsértések megelőzése érdekében.

Az összehangolt ellenőrzés ideje alatt kiemelt figyelmet fordítottak a rendőrök a közúton és a vízen is az ittasan közlekedők kiszűrésére. A cél elsősorban a megelőzés volt, a szándék pedig a szabályok betartatására irányult. Nyáron további fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tisza-tó Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területein.