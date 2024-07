Jelzés érkezett szerkesztőségünkhöz, hogy június közepén feltehetőleg a Nemzeti Nyomozóiroda csapott le Egerben, a közlekedési felügyeletnél, ahonnan egy ott dolgozót vittek el, mert a gyanú szerint a büntetések kiszabásakor dolgozott zsebre, ezt meg is írtuk. Érdeklődésünkre dr. Kovács Katalin főügyészségi ügyész, szóvivő válaszolt, aki leírta, a gyanúsított kormánytisztviselői jogviszonyban dolgozik. A Központi Nyomozó Főügyészség közleményben tudatta, visszaeső korrupt kormánytisztviselőt lepleztek le Észak-Magyarországon, feltehetően ugyanarról az ügyről van szó.

Három év börtönre ítélték egy, a megbízhatósági vizsgálaton megbukott kormánytisztviselőt

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Most a Központi Nyomozó Főügyészség tudatta, első fokon végrehajtandó szabadságvesztésre, három év börtönbüntetésre ítélték egy, a megbízhatósági vizsgálaton megbukott kormánytisztviselőt. A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) – előzetes ügyészi jóváhagyást követőn – megbízhatósági vizsgálatot hajtott végre egy észak-magyarországi kormányhivatal kormánytisztviselőjével szemben. A vádirat alapján a kormánytisztviselő a valótlan tartalmú iratok felhasználásával kezdeményezett fiktív közigazgatási eljárásban – amelyről nem tudta, hogy az a korrupció feltárását célzó megbízhatósági vizsgálat része – vesztegetési pénzért cserébe akarta az eljárást a cég érdekében befolyásolni. A megalapozott gyanú szerint a hivatalos személy a közbenjárásért elfogadta a felajánlott 150 ezer forintot, majd azt követően, hogy átvette a vesztegetési pénzt, arra is ígéretet tett, hogy részéről a cég a jövőben is számíthat hasonló segítségre.