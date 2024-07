A pancsolás az előírások szerint szigorúan tilos éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelületet kellőképpen megvilágítják, de akkor is csak a mély víz határáig. S nem engedélyezett a lubickolás ott sem, ahol azt tiltó tábla jelzi.

A belügyminisztériumi jogforrás kitér továbbá arra is, hogyan kell megjelölni Magyarországon a fürdési tilalmat. E szerint annak 60x30 centiméter méretű táblának kell lennie, amely fehér alapú kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázol, s ezt átlósan 3 centiméter széles piros csíkkal húzzák át. A táblán kék mezőben fehér színű nyíllal és a távolság – méter, kilométer – feltüntetésével kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A tiltó táblákat mindemellett a tiltási határokon is mindig el kell helyezni.

A gyermekek fokozott védelmét szolgálják a belügyi rendelet harmadik szakaszának az előírásai, amelyek alapján kizárólag felnőtt személy közvetlen felügyelete mellett fürödhetnek a hat éven aluli, illetve az úszni nem tudó, 12 esztendőn aluli korú kicsik. Fontos szabály, hogy gyermek- és ifjúsági csoport esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és a vízi mentésben jártas felnőttekből figyelő- és mentőőrséget kell állítania.

Az említett jogszabály tartalmazza még a viharjelzéssel összefüggő rendelkezéseket, s azt is, amit a különböző fokozatai esetén tenniük kell a vízi rendészeti hatóságoknak a balesetek elkerülése érdekében.

Hasznos mindenkinek megismerni, s főleg betartani ezeket a rendelkezéseket, már csak azért is, mert életek is múlhatnak rajtuk.