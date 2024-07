Egész nap ellenőrzi a forgalmat a mátrai utakon a rendőrség. Egy drónos egység is szolgálatot teljesített délelőtt, de nem tapasztaltak súlyos szabálysértést, míg a forgalom-ellenőrzést végző kollégáik több közlekedőt is figyelmeztettek kisebb műszaki hiányosságok miatt. A rendőrök most is kint vannak a mátrai utakon, többek között két motoros is szolgálatot teljesít, a siroki motorosokat pedig autós járőrök vezetik föl a felvonuláson.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)