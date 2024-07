Az idei nyári szezonális ellenőrzés-sorozatban a strandbüféket és a street foodokat is felkeresték az élelmiszerbiztonsági felügyelők. Az egész országban 346 vendéglátó létesítményt vizsgáltak. Az ellenőrzések vegyes eredményekkel zárultak: a szakemberek számos egységben találtak lejárt termékeket, továbbá a higiéniai feltételek, az alapanyagok tárolása és nyomonkövetése, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása kapcsán is merültek fel problémák. A hatóságok 48 esetben indítottak eljárást, a kiszabott bírságok értéke meghaladta a 3 millió forintot. Összesen 205 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, 703 ezer forint értékben – írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján.

Egy pizzériából 93 kilónyi élelmiszert vontak ki a forgalomból Hevesben (Illusztráció)

Forrás: Freepik.com

Az ellenőrök a strandbüfék és a street food egységek 11,5 százalékánál tapasztaltak takarítatlanságot és a fertőtlenítő kézmosáshoz szükséges kellékek hiányát, valamint a vendéglátóhelyek 10,2 százalékában problémát jelentett a készételek tárolása is. A hűtve tárolást több esetben nem tartották be, továbbá a készételek és az alapanyagok elkülönítését sem valósították meg. Jellemző volt, hogy a kisebb egységek nem rendelkeztek zöldségelőkészítővel, miközben tisztítatlan zöldségeket is felhasználtak.

Csaknem minden tizedik vendéglátóhelynél (9,8 százalék) hiányzott a dolgozók egészségügyi könyve, azonban ezt az élelmiszervállalkozók rövid időn belül pótolták. A fertőtlenítő mosogatás hiánya az ellenőrzések 8,7 százalékánál jelentett problémát. A hatósági felügyelők több esetben (7 százalék) tapasztalták, hogy az alapanyagok nyomonkövetését nem biztosították, illetve lejárt minőségmegőrzési- és fogyaszthatósági idejű termékeket tároltak az egységekben.

Kedvező tapasztalat volt, hogy az allergénekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás megfelelőnek bizonyult. Az előírt HACCP dokumentációkat is vezetik az egységek, bár volt olyan vendéglátóhely, ahol nem a valóságnak megfelelő adatokat regisztráltak.

A hatóságok 48 esetben indítottak eljárást az élelmiszervállalkozókkal szemben, a kiszabott bírságok értéke 3 millió 326 ezer 633 forint. Továbbá 109 tételt, összesen 205 kg élelmiszert kellett kivonni a forgalomból, amelyek együttes értéke 703 ezer 507 forint volt.