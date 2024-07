A Gyöngyösi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, aki méltatlanul bánt majd egy tucat kutyával. A vád szerint a nő 2023 májusában, egy gyöngyösi telephelyen 35 különböző fajtájú kutyát tartott. A vádlott a házi kedvencek alapvető szükségleteit figyelmen kívül hagyva, ivóvíz nélkül, kommunális hulladék és bomló állati tetemek között, valamint jelentős mennyiségű ürülékkel szennyezett kennelekben tartotta a kutyákat, amelyek a tartási körülmények miatt megbetegedtek - közölte lapunkkal a Heves Vármegyei Főügyészség.

Szörnyűséges körülmények a kutyák keneleinél, az állatkínzás nem ismer határokat

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádlott telephelyén a helyi önkormányzat munkatársai ellenőrzést tartottak, ahol megtaláltak tíz, az egészségkárosodástól szenvedő, elhanyagolt külsejű állatot, amelyeket elszállítottak.

A kutyák különböző betegségekben – például méhgyulladásban vagy szaruhártya fekélyben – szenvedtek, de akadt olyan eb is, akinek a hátsó lábain az izom elsorvadt a víz és táplálékhiány miatt. Egy yorkshire terrier bal mellső lábát amputálni kellett, mivel a csonttöréskor a sürgős állatorvosi beavatkozás nem történt meg.

A szerencsétlen jószágok ketrece

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádlott bánásmódja alkalmas volt arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodását okozza, illetve arra is, hogy az állatoknak különös szenvedést okozzon. A Gyöngyösi Járási Ügyészség a nőt állatkínzás bűntettével vádolta. A bűncselekmény büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés. A vádiratában az ügyészség a büntetlen előéletű nővel szemben kombinált büntetés, felfüggesztett szabadságvesztés mellett pénzbüntetés kiszabására is indítványt tett. A vádhatóság azt is indítványozta, hogy a bíróság a szabadságvesztés felfüggesztésének

próbaidejére rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét - mondta el nekünk a Heves Vármegyei Főügyészség.