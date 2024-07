Ahogy arról már beszámoltunk a IX. Libegők Éjszakája országos rendezvényhez a Mátra Libegő is csatlakozott. Éjfélig várta a turistalátványosság a vendégeket.

A Tények beszámolója szerint - kivilágított bobpályával, arcfestéssel és fotósarokkal is várták a látogatókat az idei Libegők Éjszakáján. A programot már nyolcadik alkalommal rendezték meg, amely idén is több ezer embert vonzott. A különleges élményt a Bükkben, a Budai-Hegységben, a Bakonyban és a Mátrában élvezhették a kirándulók. A párok szerint az esti libegőzés tökéletes randiprogram, míg mások ünnepeltek, vagy kirándulással kötötték össze az élményt.