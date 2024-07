A Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kétrendbeli jármű önkényes elvétele bűntett miatt indított eljárást egy mezőtárkányi fiatal ellen - írja a rendőrség a közleményében.

Ez a mezőtárkányi kamasz túl sokszor láthatta a Tolvajtempó című filmet (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A nyomozás adatai alapján a 15 éves fiú július 10-én hajnalban Besenyőtelek egyik utcájában beült egy nyitva hagyott autóba, és mivel a kulcsot is benne találta, kocsikázni indult. Bejárt pár szomszédos települést, azonban nem élvezhette sokáig a gurulást, ugyanis a körzeti megbízott egy órán belül Füzesabonyban lekapcsolta a lopott járművet. Az elkövető gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett a nyomozóknak, valamint az is kiderült róla, hogy két héttel korábban egy másik kocsit is elkötött Füzesabonyból, amivel műszaki hiba miatt csak Egerfarmosig jutott - részletezte a rendőrség.

A meglovasított jármű

Forrás: police.hu

Mint írják, a gépkocsifeltörés és a lopás megelőzése a tulajdonosok érdeke is.

Ezért a rendőrség felhívja a figyelmet: