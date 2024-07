A tárgyaláson – a Tények tárgyalóteremből adott tudósítása szerint – egyébként V. A. bocsánatot kért a sértettől, aki ezt el is fogadta, illetve havi rendszerességgel fizeti majd a megítélt kártérítést, amiért cselekményével – a bozótvágó késével sebet ejtve – neki maradandó fogyatékosságot okozott.

Portálunk többször is írt már arról, hogy a büntetőperekben igen gyakran olyan esetekben kell ítéletet hoznia a bíróságnak, amelyekben a cselekmény kísérleti szakban marad. A magyar büntetőjog szerint a kiszabható büntetés tartama kísérlet esetében is ugyanannyi, mint ha az ténylegesen befejezett cselekmény lett volna. Így – elméletileg természetesen, hiszen a kialakult joggyakorlat alapján a kísérletért szab kisebb büntetést "osztogatnak" – akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható az a vádlott, aki minősített emberölést kísérel meg.