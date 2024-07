Több mint egy éve robbant ki az állatkínzási botrány, amelyben a Dolly Roll énekesnője, Dolly is érintett volt: a nevére bejegyzett kennelben borzasztó körülmények között tenyésztett kutyákat a volt menedzsere, P. Rita, akivel jó ideig egymásra mutogattak az ügyben. Dolly állította, hogy semmit sem tudott a kennelben történtekről, P. Rita szerint azonban ez nem így volt, még perrel is fenyegette volt munkaadóját - foglalja össze az Origo. Az eset részleteiről portálunk is folyamatosan beszámolt.

Állatkínzási botrányba keveredett Dolly

Mostanra a Gyöngyösi Rendőrkapitányság lezárta a nyomozást, már a vádemelési javaslatot is továbbították az ügyészségnek – abban viszont "közszereplő nem érintett", vagyis Dolly ellen végül nem emelnek vádat - fogalmazott az Origo. Hozzátették, az ügy aktuális állásáról a Story magazin értesült, amely magát Dollyt is kereste, ő azonban csak annyit mondott, hogy nem foglalkozik az üggyel.

Dolly mindent tagadott

Mint azt az Origo írja, Dolly a botrány kapcsán a nyilvánosság elől is eltűnt egy időre, de egyébként váltig állította, hogy nincs köze az ügyhöz. "Meghurcolták nevemet és a becsületemet. Az elmúlt időszakban megjelent sajtóközleményeket nagy megdöbbenéssel és még nagyobb fájdalommal hallottam. 74 évem alatt mindig is elkötelezett voltam az állatok iránt. Az elmúlt években számtalan olyan jótékonysági rendezvényen is felléptem, melyekből származó bevételt állatok megmentésére, állatvédő szervezetek, menhelyek támogatására fordítottak. Sem a nevem alatt bejegyzett kennelről, sem az ott tapasztalt áldatlan állapotokról nem volt tudomásom, így amikor ezekkel szembesültem, menedzseremmel a kapcsolatot megszakítottam. Emiatt valamennyi rám vonatkozó valótlan állítást visszautasítok, és minden lehetséges jogi eszközzel fel kívánok lépni személyemet átíró, nevemet megtépázó közléssel szemben" – írta egy közleményben a botrány kirobbanása után.

P. Rita ezzel szemben úgy érezte, hogy az énekesnő hátba szúrta, miközben Dolly fellépései ellen állatvédők tüntettek, és a sztárok közül sem állt mindenki mellé.

Nem létezik, hogy ha a nevemet viseli egy kennel, én nem tudom, mi folyik ott! Fáj a szívem, főleg, hogy egy kolléganőm állít ilyeneket, akinek a munkásságát tisztelem, de visszásnak érzem, hogy a színpadon csupa szép és a jó dologról énekel, miközben a kenneljében szörnyűségek történnek

– mondta például Zalatnay Sarolta.