Kiemelte azt is, hogy a tűzgyújtási tilalom időszakában a legjobb, ha sehol nem gyújtunk tüzet, a növényi hulladék is várhat, a tűzből felszálló zsarátnok a lángoktól messzire is képes meggyújtani az elszáradt növényzetet. A szabadtéri tüzek számos esetben hétvégi házakra, melléképületekre és néhány esetben lakóházakra is átterjedtek már. A vegetációs tüzeknek környezetkárosító hatása is van, továbbá a tüzek elpusztítják az állatok élőhelyét, a gyorsan terjedő lángok elől sokszor a nagyobb állatok sem tudnak elmenekülni. Cigarettacsikket és üveget sehol se dobjunk el, ezek is könnyen tüzet okoznak szabad területeken.

– Idén 210 vegetációs tűzeset volt, közel 70 hektár tűzzel érintett területről számolhatok be, s 241 tűzoltó autó volt szükséges az oltásokhoz. Ilyen időszakban fontos a fokozott odafigyelés. A gyermekeket, házi kedvenceket néhány percre se hagyjuk a parkoló autóban! Még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.