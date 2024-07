A hatályos Büntető Törvénykönyvünk (Btk.) 22. szakasza értelmében jogos védelem címén nem büntetendő az, aki a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, avagy ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadást hárít el.

A korábbi szabályozáshoz képest újdonság a megelőző jogos védelem. Ennek alapján a magát óvó személy védőberendezést működtethet. Például drótkerítést áram alá vonhat. Ám vigyáznia kell arra, hogy ez az eszköz ne legyen alkalmas emberi élet kioltására, csak a jogtalanul cselekvőnek okozzon sérülést, ne pedig másoknak. A védekezőnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie a sérelem elkerülése érdekében.

Az is eltér az előző előírásoktól, hogy az elkövetőnek kell viselnie a jogellenes cselekedete kockázatát. Azaz, ha a megtámadott túllépi a bűntény elhárításához szükséges mértéket, mert megijedt, vagy más ok miatt menthető a felindulása, akkor nem büntethető. Például, ha valakit nála jóval erősebb tettes ököllel fenyeget, ő akár a támadón késsel sebet ejtve is óvhatja saját magát.

A büntethetőség szempontjából fontos megkülönböztetni a jogos védelemtől a végszükséget. Az előbbi célja a jogellenes tett elhárítása, míg az utóbbi olyan közvetlen veszélyhelyzetre utal, amelyből csakis jogtalan cselekedet jelent kiutat. A Btk. 23. paragrafusa azt a jogalkotói akaratot tartalmazza, ami szerint ha valaki önmagát, a javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, azt nem érheti szankció. Azt sem, aki a közérdek védelmében cselekszik így. Ám ügyelnie kell arra, hogy ne okozzon a tettével a támadónak nagyobb sérelmet, mint amekkora őt fenyegette. Ha viszont azért teszi, mert megijedt, illetve menthető felindulásból nem ismerte fel a veszélybeli sérelem nagyságát, akkor megint csak elkerülheti a büntetést.

Dr. Darai Péter jogász a témát taglaló tanulmányában azt az esetet írja le, amikor a megvádolt ember a rokonainál húsvétozott, s mivel aznap már nem kívánt autót vezetni, szeszes italt ivott. Este viszont az apósa rosszul lett, elesett és eltörte a jobb bokáját. A faluban nem volt orvosi ügyelet, sem körzeti rendőr, nem működött a nyilvános telefon. A szintén pityókás ismerőseitől sem tudott segítséget kérni. Kocsiba ült, s az apósát kórházba vitte. Egy rendőr azonban megszondáztatta, a vérében az alkoholszint közepes fokú alkoholos befolyásoltságnak felelt meg. A jogosítványát elvették. Az apósát kórházba szállították, a baleseti sebészeten rögtön meg is operálták.

A városi bíróság őt felmentette azzal az indokkal, hogy végszükségben cselekedett. Az ügyész fellebbezett, mondván, a veszélyhelyzet nem volt közvetlen. A megyei bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indokolása úgy szólt: az orvosi szakvélemény szerint az após szilánkos törése azonnali műtétet igényelt, a veszélyhelyzet tehát közvetlenül fennállt, másként azt nem lehetett elhárítani. A vej a segítségkérés több formáját is megkísérelte, eredménytelenül. Őt a veszély előidézésében nem terhelte bűnösség, hiszen egy baleset vis maior, a bekövetkezését senki sem láthatta előre.