Kiemelte, ez hosszadalmas időszak volt, missziókkal tűzdelt, külföldön – például Koszovóban – is szolgált, majd a határnál is. Ez viszont mint mondta, a családdal töltött időből vett el rengeteget, hiányzott otthonról.

– A feleségem két ember munkáját végezte, így úgy döntöttem változtatok a helyzeten. A feleségem egy szociális intézmény vezetője, s akkortájt a gönci háziorvosi ügyeletet is hozzákapcsolták, s ott sikerült sofőr állásban elhelyezkedni, de ez sem tartott sokáig, mert a háziorvosi ügyeletek megszűntek – részletezte. Elmondása szerint, az egyik barátja, aki időközben tűzoltó lett, mesélt napjairól, a tűzoltó munkáról, így ismét teríték került, hogy ide jelentkezzen. Ez Encsen nem sikerült helyhiány miatt, ám Egerből kapott egy telefonhívást, s belevágott a távolság ellenére is.