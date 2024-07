Az első fokon eljáró Gyöngyösi Járásbíróság abban a büntetőperben, amelynek vádlottja, B. R. MÁV alkalmazottakra támadt garázdaságért két év börtönbüntetést kapott, s e mellett le kell töltenie egy korábbi – 3 évre felfüggesztett – 10 hónapi szabadságvesztését is. A végrehajtási fokozatot börtönben határozta meg a járásbíróság és a közügyektől is eltiltotta a terheltet két esztendőre. Az ítéleti tényállás szerint a vasútállomáson kezdődött a bűncselekményig fajuló történet. Ide két MÁV alkalmazott érkezett karbantartási munkák végzésére. A későbbi sértettek éppen felmérték a körülményeket, beszélgettek egymással, néha nevetgéltek is. A vádlott magára vette a terepfelmérés idején történt nevetgélést, és megszólta a vasutasokat, akik azonban közölték: nem rajta nevetnek. Amikor a két alkalmazott leparkolt a szolgálati tehergépkocsival, majd az elsőrendű sértett a platóról kezdett lepakolni. Ekkor történt meg a baj, ugyanis a vádlott egy fanyéllel a kezében odament hozzájuk és minden előzmény nélkül rátámadt a pakoló emberre. Az eszközzel a fején olyan erővel ütötte meg a sértettet, hogy a nyélből letört egy darab.

Két MÁV alkalmazottra támadt a vádlott

Illusztráció: Shutterstock

A vérző fejű társát látva a másodrendű sértett odament a vádlotthoz, próbálta tőle elvenni a fadarabot, miközben a terhelt őt is megütötte a bottal a combján. Ennek ellenére a társának segítő ember a földre tudta kényszeríteni a támadót. A vádirati megállapítás szerint a terhelt erőszakos magatartása következtében a másodrendű sértett 8 napon belüli, míg az először bántalmazott kollégája 8 napon túli sérülést szerzett. Ebben a bűncselekményben döntően a garázdaság törvényi tényállása valósult meg. A Büntető törvénykönyv ezt a cselekményt 339. §-ában rögzíti. A meghatározása szerint "Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."



Olvasóink téjékoztatása érdekében dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvéd – a Vidákovics & Partners büntetőjogra szakosodott ügyvédi iroda vezetője – segítségével végzünk most el egy rövid jogi értelmezést a garázdasággal kapcsolatban. Kezdjük rögtön azzal a fontos megállapítással, mi szerint "alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen". Ez a szövegrész akár azt is sugallhatja, hogy szükségesek a cselekmény megvalósulásához "nézők" is. Pedig nem. Úgy kell feltételezni, mintha lennének szemtanúk, még ha nincsenek is. Ennek a bűncselekménynek is vannak minősített esetei – hangsúlyozza honlapján az ügyvédi iroda. Vagyis: a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a garázdaságot: csoportosan; a köznyugalmat súlyosan megzavarva; fegyveresen; felfegyverkezve vagy nyilvános rendezvényen követik el.