– A fiatalok végig sem gondolják, hogy az amit csinálnak mennyire súlyos bűncselekmény. Mint ahogy azt sem, ha nem vesznek el semmit a sértettől, kísérlet miatt ugyanúgy büntethetőek, mintha véghezvitték volna a cselekményt – teszi hozzá a büntető ügyekre szakosodott ügyvédi iroda vezetője.

A példában vázoltak lényege, hogy az elkövetők a dolog jogtalan eltulajdonítása végett az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaztak. Ha a fenyegetést követően egyetlen dolgot is elvesznek a sértettől a rablás megvalósul. Ha a fenyegetésig eljutnak, de elvenni a sértett tárgyait nem tudják a rablás kísérleti szakban marad.

Persze könnyen legyinthet az, aki a büntetőjogban kevésbé jártas, mondván nem annyira "divat" késsel fenyegetőzni. Pedig nincs miért legyinteni: a rablás megvalósításához elegendő szimplán megfenyegetni, vagy megütni a kiszemelt áldozatot.

– A példa esetében szándékosan nem beszéltem az elkövetők számáról, csak arról, hogy többen, legalább ketten voltak. Az elkövetők száma a rablás esetében nagyon fontos tényező. Ha ugyanis három, vagy annál több fő vesz részt a rablásban, akkor csoportos rablást követnek el, aminek a büntetési tétele hirtelen megugrik. Alapesetben a rablást 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik, a csoportos rablás "tarifája" 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés – fogalmaz az ügyvéd.

Rablást követnek el akkor is, ha valakit öntudatlan, védekezésre képtelen állapotba hoznak annak érdekében, hogy a dolgait eltulajdonítsák. Például, ha a sértett italába altatót, vagy valamilyen bódító hatású szert kevernek, amitől mély álomba merül, vagy az eszméletét veszti, és így mindenféle erőszak alkalmazása nélkül eltulajdonítják az értékeit.

Rablásnak minősül, amikor a tolvaj éjszaka besurran az alvó sértett lakásába. Zajt csap véletlenül az elkövető, amire a sértett felébred. Meghallja, hogy valaki motoszkál kirohan a hálószobából, és látja, hogy valaki megpróbál az értékeivel kimenekülni a lakásból. A tolvaj elé ugrik, aki a sértettet erőteljesen félrelöki, esetleg meg is üti, aminek a következtében a sértett a földre esik. A tolvajból ebben a pillanatban rablóvá lett. A törvény értelmében ugyanis, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz a rablás akkor is megvalósul. Sokan nem is gondolnák, de érvényes ez például a bolti lopásokra is, amennyiben az áruházi szarkát megállító alkalmazott, vagy biztonsági őrrel szemben az elkövető a legkisebb erőszakot – félrelöki például – is alkalmazza.