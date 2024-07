Ha nincs is minden nap vonulásuk, az önkéntes tűzoltók a készenlétes napokon sem tétlenkednek. A Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület közösségi oldalukon képeken és rövid szöveges posztban mutatták be, mit is csinálnak. Például karbantartják az eszközeiket, hogy azok mindig bevethetőek, használhatóak legyenek. Saját felkészültségükről gyakorlatokkal, képzésekkel és továbbképzésekkel gondoskodnak. A szertár és közösségi helyiségek fejlesztése is mindig napirenden van, hogy mind a munkájukat, mind a közösségi életet még jobb körülmények között folytathassák.