Portálunk olvasói között bizonyára sokan emlékeznek még a lassan öt éve, 2019. szeptember 26-án, a csányi óvoda udvarán történt halálos balesetre, amelynek halálos áldozata a hatéves Mercédesz volt. A tragédiát követő eljárások kimenetele vádemelés lett, s jelenleg bírósági szakban van a mászókabaleset ügye, amelyben június 3-ra tűzött ki tárgyalást a bíróság, de azt el kellett napolni, mert a védő nem jelent meg az ülésen.

Ítélet születhet a tragikus csányi mászókabaleset ügyében

Forrás: tenyek.hu

Elsőként rendőrségi közlésből értesülhetett a nyilvánosság a tragédiáról, így portálunk is erre a közlésre támaszkodva írta meg elsőként, hogy meghalt egy hatéves kislány, miután rádőlt egy mászóka. A híradásban szerepelt az is, hogy az óvoda udvarán történt szerencsétlenségben másik két gyermek is megsérült. A police.hu fotója alapján az is megállapítható volt, hogy egy fakeretes kötélmászóka borult fel, és sújtotta halálra a kis Mercédeszt.