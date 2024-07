Öt évet kell fegyházban leülnie a lengyel embercsempésznek – adtuk hírül az előkészítő ülésen megszületett jogerős verdikt kapcsán. Ezen a ponton a büntetőperekben járatlanabbak kedvéért megemlítjük: az előkészítő ülés viszonylag új formája a magyar büntetőjognak. Leegyszerűsítve a "képletet", arról van szó, hogy ezen a "fórumon" a vádlottnak lehetősége van arra, hogy a vádiratba foglaltak szerinti bűnösségét elismerje, lemondjon a tárgyaláshoz való jogáról. Ezeknek a nyilatkozatoknak a függvényében aztán a bíróság eldönti, hogy elfogadja-e a vádlotti nyilatkozatot, s ha igen az ítéletet is meghozza.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Nincs tehát semmiféle további "cifrázás", bizonyítás, s talán még az is megkockáztatható, hogy az ügyészség mértékes indítványa a büntetésre enyhébb, mint amit esetleg a tárgyaláson, bizonyítást követően ki szokott szabni a bíróság. Bár nincs köze hozzá, sokan egyfajta vádalku megkötésének is tekintik az előkészítő ülést, amelyen "jól jár" mindenki. Nincs hosszadalmas eljárási procedúra, nincsenek horribilis összegű bizonyítási költségek, s a büntetés is kevesebb egy kicsit.