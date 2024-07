Pihenőnapját töltő gyöngyösi rendőr kapott hétfőn délután egy telefonhívást. Hívója elmondta, hogy egy helyi benzinkúton éppen alkoholt vásárol egy gépjárművezető, aki szemmel láthatóan ittas állapotban van – írja a Heves vármegyei rendőrség.

Ahogy írják, a helyszínre sietett, ekkor a férfi már aludt a járműjében, így őt szemmel tartotta szolgálatos kollégái kiérkezéséig. A mentőszolgálat szakemberei tudták végül felébreszteni a férfit, akinél az alkoholszonda magas értéket mutatott, így ellene ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás. Persze a jogsiját a helyszínen elvették.

Közben az is kiderült, hogy az ittas sofőr aznap korábban kétszer is volt alkoholt venni a kúton és mindig ő vezette a járművet.

– Akik ittasan, vagy bódultan járművet vezetnek, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik – emelik ki.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)