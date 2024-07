A hazai büntetőjogi rendelkezések alapján léteznek olyan körülmények, amikor a tettesek büntethetősége kizárható vagy korlátozható, illetve megszüntethető. A következőkben ezekről a szabályokról lesz szó példák felelevenítésével, a szabályozás terjedelmessége miatt két részben.

Sátánnak hitte a férfi a hotel dolgozóját, széklábbal ölte meg (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A hazánkban jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv (Btk.) az általános részének IV. fejezetében szabályozza a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó, valamint a büntethetőséget megszüntető okokat. Nevezetesen azzal szemben, aki valamilyen jogellenes cselekedetet hajt végre bárki ellen, illetve más tulajdonában, birtokában lévő tárgyat vesz el meg nem engedett módon.

A jogforrás 15. szakasza sorolja fel ezeket. Ilyenek a gyermekkor, a kóros elmeállapot, a kényszer és a fenyegetés, a tévedés, a jogos védelem, a végszükség, a jogszabály engedélye, valamint a törvényben meghatározott egyéb ok.

Nézzük elsőnek azokat az eseteket, amikor olyanok cselekednek másokkal szemben jogtalanul, akik még igazából fel sem képesek fogni a tetteik és azok következményeinek a súlyát. A 16. paragrafus értelmében kizárt tehát a büntetés kiszabása bírósági döntéssel azok ellen, akik a bűncselekmény megvalósításakor még nem töltötték be a 14. életévüket. A büntetőjogi szempontból gyermekkorúak esetében ugyanakkor ismer kivételeket a büntetőtörvényünk. Részletezi is, hogy emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, életveszélyt vagy halált előidéző testi sértés, hivatalos, illetve közfeladatot ellátó személy, továbbá azok támogatója elleni erőszak, terrorcselekmény, rablás és kifosztás tettese a 12. életévének betöltése után is büntethető. Ám ekkor nagyon fontos törvényi feltétel, hogy az elkövetéskor a gyermek rendelkezzék a deliktum következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

S íme egy nem régi példa ehhez: egy fiatalkorú verpeléti lány és két gyermekkorú társa ellen jártak el a hatóságok még 2022 késő őszén. Annak az esztendőnek az elején Egercsehiben ők hárman betörtek a községbeli malom épületében lévő klubhelyiségbe. Bezúzták annak az ablakát, majd onnan alkoholos italokat és nassolnivalókat, 16 üveg tömény szeszt, öt palack üdítőt, egy zsugorcsomagolású energiaitalt, egy csomag kekszet és hat csomag csipszet tulajdonítottak el. Ám a tolvajok hamar lebuktak, mert olyannyira berúgtak, hogy kettejüket­ emiatt orvosnak kellett kezelnie­.