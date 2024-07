Vannak persze "érdekességek" is a minősített esetek között, mint például a tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés. Alig több, mint húsz esztendeje szerepel ez a passzus a Btk.-ban, és alapvetően a csecsemőgyilkosságok megítélését változtatta meg. Korábban mindenféle mentesítő körülmény – például szülés utáni depresszió – védte a csecsemőjét megölő anyát, s két-három év börtönnel meg lehetett úszni a tettet. Azóta ennek többszöröse dukál. Elég itt emlékeztetni a gyöngyösi kislány, Kiara Jerka kínok közötti éhhalálára. Az anya 17, az apa 15 év fegyházbüntetést kapott.

De megér néhány mondatot a különös visszaesőként való elkövetés is. Portálunk tudomása szerint (vár)megyénkben egy ilyen esetet büntettek tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel az elmúlt három évtizedben. A múlt század kilencvenes éveinek végén két hajléktalan férfi szólalkozott össze a szépasszonyvölgyi lakóhelyén, egy általuk használt, elhagyatott víkendházban. Az italon való vita oda vezetett, hogy egyikük benzinnel öntötte le társát, meggyújtotta, majd magára hagyta. Túl azon, hogy a tűzhalál mindig különösen kegyetlennek minősül, a tettes korábban ölt már: saját édesanyjával végzett, s nem is olyan rég szabadult 10 éves börtönbüntetéséből.Érdemes itt kitérni arra, hogy az emberölés, és annak minősített esetei egyaránt maradhatnak kísérleti szakban is. A büntetőjog rendelkezése értelemben – ha nem a tettesnek a cselekményétől való elállása akadályozza meg a sértett halálát – az emberölés kíséretének büntetési tétele ugyanaz, mintha a sértett halála be is következett volna. Ezen a téren is volt már "érdekesség" a tárgyalóteremben.