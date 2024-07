Már sajnos klasszikusnak számító elkövetési módszer alkalmazása miatt érkezett több feljelentés a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságra 2023 októbere óta. A sértettektől minden esetben ugyanazt hallották a nyomozók: egy ismeretlen a számlavezető bankjuk ügyintézőjének kiadva magát elmondta, hogy gyanús tranzakciót észleltek. A gyanútlan sértettek ezt követően az utasításokat követve elvégezték a „vírusirtást”, valójában azonban távoli hozzáférést biztosítottak a számlájukhoz, amelyről így a rajta lévő összeget, alkalmanként több millió forintot el is utaltak – tájékoztatta portálunkat Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Több milliót csaltak ki banki ügyintézőnek kiadva magukat

Forrás: Shutterstock

A kicsalt több milliót pénzügyi műveletekkel próbálták tisztára mosni

A rendőrök szerteágazó nyomozással eljutottak több elkövetőhöz, közülük egy jászfényszarui és egy turai férfit a Heves és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztályának munkatársai július 10-én hajnalban otthonukban fogtak el.

Az adatok alapján a két férfi hét társával a bűncselekményből származó összegekkel pénzügyi műveleteket végzett a nyomok eltüntetése, a felderítés megnehezítése érdekében, így pénzmosás bűntettének gyanúja miatt indult eljárás ellenük.

A két férfi ellen bűnügyi felügyeletük mellett folyik az eljárás, melyben a gyanúsítottak száma várhatón tovább fog növekedni.

A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a két férfi az online térben elkövetett csalások végrehajtásában is közreműködött-e, illetve további tettestársaik kihallgatása is várható.