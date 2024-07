A kutyák különböző betegségekben – például méhgyulladásban vagy szaruhártya fekélyben – szenvedtek, de akadt olyan állat is, akinek a hátsó lábain az izom elsorvadt a víz és táplálékhiány miatt.

A vádlott bánásmódja alkalmas volt arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodását okozza, illetve arra is, hogy az állatoknak különös szenvedést okozzon. A Gyöngyösi Járási Ügyészség ezért a nővel szemben állatkínzás bűntette miatt vádat emelt. A bűncselekmény büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés. A vádiratában az ügyészség a büntetlen előéletű nővel szemben kombinált büntetés, felfüggesztett szabadságvesztés mellett pénzbüntetés kiszabására is indítványt tett. A vádhatóság azt is indítványozta, hogy a bíróság a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét.

Dolly is belekeveredett a botrányba. Az énekesnő a kutyáit szaporíttathatta az áldatlan állapotok között a vádlott. Egykoron a két nő: Dolly és P. Rita nagyon jóban voltak egymással. Ma már túl sok kutya szenved sanyarú sorsot, a hölgyek pedig harcolnak, ki-ki a maga igazáért.