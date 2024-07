Kislánya sérelmére követett el súlyos szexuális bűncselekményt egy középkorú férfi Hatvanban – írta Konkoly Thege László, sajtószóvivő ügyész, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész.

Vádat emeltek egy pedofil hatvani apa ellen, aki saját lányát zaklatta (Illusztráció)

Fotó: Motortion Films / Forrás: Shutterstock

A pedofil szülővel szemben a Heves Vármegyei Főügyészség tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat. A vádirati tényállás szerint a férfi 2022 tavaszáig házasságban élt, melyből több gyermek született. A legnagyobb még nincs tíz éves. A válás után az apa élt a megegyezés szerinti láthatási jogával, és rendszeresen a lakására vitte legidősebb gyermekét. Mint utóbb kiderült, nemi vágyának kielégítése végett itt már az első alkalommal az ölébe ültette a kislányt, akit az alsóneműjébe nyúlva molesztált. Volt olyan is, hogy ugyan ezt tette akkor, amikor a kisiskolást maga mellé fektette az ágyba. A vádirat ezt meghaladóan további elkövetési magatartásokat is tartalmaz.

A férfit a nyomozás során őrizetbe vette a rendőrség, majd a bíróság – nem fogadva el a letartóztatásra irányuló ügyészi indítványt – bűnügyi felügyeletet rendelt el, ezzel korlátozva a vármegye területére a gyanúsított mozgásszabadságát. Emellett a bíróság rendelkezett arról is, hogy az apa köteles magát távol tartani volt feleségétől, és a gyermekeitől.

A főügyészség a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy beismerése esetén a bíróság ítélje nyolc év fegyházbüntetésre, valamint nyolc év közügyektől eltiltásra az elkövetőt. Ezek mellett a vádhatóság indítványt tett a vádlott szülői felügyeleti jogának megszüntetésére, valamint arra is, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el őt minden, gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától, továbbá kötelezze a félmillió forintot már eddig is meghaladó bűnügyi költségek viselésére.