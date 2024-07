Nagyon meleg nyarunk van most is, az egész országra kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat, amiben a hőségnek is nagy szerepe volt. A tűzgyújtási tilalomról, továbbá ebben az időszakban a tűzgyújtással kapcsolatos információkról beszélgettünk Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével.

Tűzgyújtási tilalom van érvényben a kánikula miatt

Forrás: Shutterstock

Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

