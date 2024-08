A Hatvani Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 20-án, délelőtt tizenegy és délután öt óra között várják az érdeklődőket a Hatvani Szent István napi programokon. A rendőrségi standhoz ellátogatók választ kaphatnak bűn,- és baleset megelőzési kérdéseikre, valamint lehetőségük lesz BikeSafe regisztrációra is – tette közzé Facebook-oldalán a Heves vármegyei rendőrség.

A biciklinket is regisztráltathatjuk Hatvanbn augusztus 20-án

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyi Hírlíp

Mint írják, a BikeSafe regisztráció lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük és a visszajuttatásuk is a tulajdonoshoz. A rendőrök rögzítik a kerékpár adatait - szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek - majd fényképfelvételeket is készítenek róla.