A bántalmazás sem egyszerű módon történt: a terhelt kikötözte a fiút, benzinnel lelocsolta, majd felhívta a 112-t, s közölte: fel fogja gyújtani a sértettet és magával is végez. Végül ez a fenyegetés nem vált valósággá. A megtámadott ember bántalmazás következtében elszenvedett sérüléseinek gyógytartama is összességében 8 napon belüliek volt, azonban magának a bűncselekménynek a Btk. szerint még így is igen komoly a tárgyi súlya.