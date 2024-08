Megjelent a Katasztrófavédelem című magazin aktuális száma, amely ezúttal is megszólaltat egy Heves vármegyei tűzoltót. Dobre Attila tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő harminc éve hivatásos, idén júniusban vette át a három évtizedért járó szolgálati jelet. Az alezredest arra kérték, beszéljen a kezdetekről, illetve arról, hogyan teltek az évek a katasztrófavédelemnél és jogelőd szervezeteinél.

– 1994. június 1-én a tűzoltó alapfokú tanfolyam elvégzését követően szereltem fel az akkori gyöngyösi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra. A honvédségnél is sofőr voltam, itt is gépjárművezetőként kezdtem – mondta Attila.

Vonulós tűzoltóként számos továbbképzésen vett részt, egyre több képesítést szerzett, így beosztásai is változtak.

– Különlegesszer-kezelőként is teljesítettem szolgálatot, a magasból mentő, illetve a por- és vízszállító gépjárművek vezetése, azok kezelése volt a feladatom a riasztások során, de a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó szakképzését követően szolgálatparancsnok-helyettesi feladatokkal is megbíztak vezetőim. 2003-ban döntöttem el, hogy felsőfokú tanulmányokba kezdek, abban az évben felvettek a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar tűzvédelmi szakirányú képzésére – folytatta az alezredes.

Majd 2006-ban a sikeres államvizsgát követően a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztályán, kiemelt főelőadóként folytatta karrierjét, majd 2010-ben az osztály vezetője lett. Utána, 2011-ben a gyöngyösi tűzoltóság tűzoltási és műszaki osztályának vezetője lett, majd a szervezetben történt változásokat követően a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelői beosztását ajánlották fel neki, mely beosztásban a mai napig tevékenykedik.

– A kirendeltség mentő tűzvédelmét ellátó hivatásos, önkormányzati, önkéntes, továbbá létesítményi tűzoltóságok munkáját hangolom össze, szakmai felügyeletét végzem. A szolgálat ellátását, gyakorlatokat ellenőrzünk kollégáimmal, a legfontosabb cél a tűzoltók készségeinek szinten tartása és fejlesztése – jellemezte hivatását a felügyelő.