– A hazatérő édesanya előtt hogyan palástolta P. a tettét?

– A neje este 6 óra után jött haza a munkából, kérdezte, hol vannak a fiúk. P. a legnagyobb nyugalommal azt felelte: anyád elvitte őket Herédre. Ezután megvacsoráztak, pálinka és sör mellett beszélgettek arról, elváljanak-e, s hogyan lesz a gyerekekkel.

– Nehéz elhinni, hogy e rettenetes bűntény után nyugodt tudott maradni.

– Pedig a felesége semmit nem vett észre rajta… Elhatározásának megfelelően vele is végezni akart, a hálószobába már be is készítette a köteleket. Ám ő is elálmosodott az italtól. Csak reggel ébredt fel, s ahogy nekünk elmondta, a nő lábát hozzákötözte a heverő lábához, mire az felébredt. Ám félt, hogy jön valaki, ezért tréfával ütötte el a dolgot. Ezután feldíszítették a fenyőfát, elmentek a másfél éve tragikusan elhunyt Z. sírjához, majd a herédi nagymamához. Ott a férj közölte, hogy nem itt vannak a fiúk, hanem a lőrinci nagymamánál. Oda is elindultak, ám P. Hatvanba irányította a szomszédjuk vezette kocsit. A város rendőrkapitányságán számolt be az ügyeletvezetőnek a történtekről. Ellenőrizték a vallomását, és sajnos, minden igaznak bizonyult.

– Hogyan fogadta a történteket a fiúk édesanyja?

– Orvost kellett hívni hozzá… Később a temetésen találkoztunk. Nem lehetett megközelíteni a temetőt, hiszen Lőrinciből és Herédről a betegeken kívül mindenki elment a végtisztesség megadására. Ez, úgy gondolom, mindent elárul az emberek érzéseiről.

„Azt akartam, mi négyen együtt feküdjünk…”

A Népújság 1989. január 14-i száma közölte a gyanúsítottal készített interjút. Íme részletek a beszélgetésből:

A rendőrségi fogda kihallgató szobájában ültünk egymással szemben P. J.-vel. Vállalta, hogy a megyei újságnak beszél szörnyű tettéről, annak okairól. Arcáról sajátos egykedvűség sugárzott. A mindenbe beletörődés nyugalma.

– Pásztón születtem, de a gyermekkorom Lőrinciben telt – mesélte. – Hatvanban tanultam ki kitűnő eredménnyel a szerszámkészítőlakatos-szakmát. Megyei szakmunkásversenyt nyertem. Először az apci Qualitálnál kaptam állást, majd a Karl-Marx-Stadt következett fél évig. Akkor már ismertem a nejemet, s hazajöttem hozzá. Tizenkilenc éves voltam, amikor összeházasodtunk. Heréden laktunk anyósoméknál pár évig. Megszületett 1974-ben Z. Két évre rá Lőrinciben a telkünkön megkezdtük az építkezést, sokat segítettek a szülők.