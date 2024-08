– A feleségemnek elmondtam, hogy egyáltalán nem veszem komolyan a válási szándékát. Meg is lepődött a nyugodtságomon.

– S nem találtak megoldást?

– Arról hallani sem akartam, hogy elváljunk! Azt ajánlottam a nejemnek, hogy legyünk még együtt az év utolsó napjain, a gyerekek is örülnének ennek. Ám ő nem vett komolyan.

„A két gyerekért csakis halál jár…”

– Így jött el december 23-a. Ivott aznap?

– Azon a napon, amikor a gyerekeket megöltem, nem!

– Miért vette a fejébe, hogy az egész családot kiirtja?

– Hogy együtt maradjunk! Bízom abban, hogy létezik másvilág, amelyben nem szakadunk el egymástól.

– De hát ön az asszonyra haragudott! Mégis miért kellett épp a fiait bántani?

– Nem volt ez kitervezve. Ha ki lett volna, ott kő kövön nem marad!… El sem tudtam képzelni, hogy más legyen az apjuk! Azt gondoltam, úgy végzek velük, hogy ne fájjon nekik. El is altattam őket.

– Amit elmondott a rendőrségen, az viszont brutális gyilkosságra vall!

– Hát… Kívülről úgy néz ki… Szerintem nem is ébredtek fel.

– A nejét is meg akarta ölni?

– Megpróbáltam őt leitatni. Magnóztunk, beszélgettünk…

– … miközben a két fiú holtan feküdt a garázsban. Hogyan tudta ezt palástolni?

– A kezem remegett. Ám az asszony nem vett észre semmit… Azután elaludtam én is az italtól. Reggel megkíséreltem megkötözni őt, meg akartam neki mutatni a gyerekeket, hogy mi is megyünk utánuk. De megijedtem a világosságtól.

– Nem lehet, hogy csak bosszút akart állni a feleségén?

– Én mind a négyünkkel végezni akartam! Azért, hogy együtt feküdjünk…

– Most mit tart erről a mások számára szörnyű tettéről?

– Félkész munka… Tudom, most elvetemült gyilkosnak tartanak. Ha más teszi, én is így ítélném meg. Azért, aki csak egy kicsit is ismeri az előzményeket, remélem, picikét megért.

– A bíróságtól mit vár?

– Végre igazságos ítéletet, mert azt a kilenc hónapot ártatlanul ültem le!

– S mi lenne az az igazságos döntés?

– Apám volt itt nálam, s egyre csak mondogatta, hogy próbálnak megmenteni. De úgy gondolom, a két gyerekért csak halál jár…