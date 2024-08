Összefoglaló 1 órája

Árokba csapódott egy autó az M25-ösön

A hétvégén 31 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem Heves vármegyei műveletirányítási központjába. A 17 tűzesetet és 10 műszaki mentést 19 hivatásos, 3 önkormányzati és 6 önkéntes tűzoltóegység kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 4 téves jelzés is érkezett az ügyeletre. Szombaton is több baleset és tűz is volt, a szén-monoxid érzékelő is bejelzett.

A katasztrófavédelem összefoglalójából kiderült, Összeütközött két gépkocsi délelőtt a 23-as főút 28-as kilométerszelvényénél, Bükkszenterzsébet térségében. Az ütközés erejétől az egyik jármű a tetejére borult. A pétervásárai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, a balesetnek egy könnyű és egy súlyos sérültje volt. Két gépkocsi ütközött össze délután az M25-ös autóút 7-es kilométerszelvényénél, Füzesabony térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba hajtott. A füzesabonyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a kocsikat. A járművekben összesen négyen utaztak, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek. Jelzett a szén-monoxid-érzékelő egy társasházi lakás fürdőszobájában Gyöngyösön, a Dobó István utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók mérőműszeres mérései is kimutatták a gyilkos gázt egy átfolyós vízmelegítő környezetében. Az egység a gázszolgáltató szakembereit is helyszínre kérte, a jelzésnek köszönhetően nem történt sérülés. A hétvégén 31 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem Heves vármegyei műveletirányítási központjába

Fotó: Katasztrófavédelem Egy menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött össze egy motorkerékpáros délután a 24-es főút 9-es kilométerszelvényénél, Gyöngyös, mátrafüredi és sástói településrészei között. A buszon hatan tartózkodtak, a motoron csak a vezetője utazott. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az autóbusz tovább tudta folytatni útját, a mentők a motorost kórházba szállították. Szombaton hat alkalommal oltottak vegetációs tüzeket vármegyénk tűzoltói. Gyöngyösön, Tiszanánán, Gyöngyösorosziban égett elszáradt növényzet, a legnagyobb tűzzel érintett terület két hektár volt. A gyöngyösi hivatásos és tiszanánai önkormányzati tűzoltók vízzel és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.