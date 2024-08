Kigyulladt egy faszerkezetű műhely este Vécsen, a Szabadság úton. A tűz három személyautót, illetve méhkaptárokat is érintett, valamint a lángok egy másik melléképületre is átterjedtek. A gyöngyösi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók a Heves vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több oldalról, vízsugarakkal oltották el a lángokat. Az egységek az utómunkálatok során a helyszínt hőkamerával is átvizsgálták, majd eloltották a még parázsló részeket. Az eset során senki nem sérült meg.

Az egri hivatásos tűzoltók Egerben a Malomárok utcában, a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltók a városukban, a Tópart úton távolítottak el veszélyesen lógó faágat, illetve megdőlt fát. A műszaki mentéseknél az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei két helyszínen segítették a hivatásos egységek munkáját. Szerdán a hevesi hivatásos tűzoltók Hevesen, az Arany János utcánál, a gyöngyösi hivatásos tűzoltók Adácson, a Béka útnál avatkoztak be vegetációs tűzeseteknél, a két helyszínen összesen hatszázötven négyzetmétert érintettek a lángok.