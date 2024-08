Ahogy arról beszámoltunk, őrizetbe vettek a Pest vármegyei nyomozók egy 66 éves galgagyörki férfit, aki a gyanú szerint többször megszúrta feleségét; a nő belehalt sérüléseibe. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságra szombat délután érkezett segélyhívás. A bejelentő elmondta: házukban vérnyomokat talált, szülei nincsenek otthon, telefonon nem éri el őket. A rendőrségi közlemény szerint a 66 éves férfi galgagyörki házukban szóváltást követően négyszer mellkason szúrta feleségét, majd a hatvani kórházba vitte, és onnan ismeretlen helyre távozott.

Mostanra a Budapest Környéki Törvényszék közölte, hogy a gyanúsított és a sértett házastársak voltak. Kapcsolatuk az utóbbi években megromlott, gyakran veszekedtek. 2024 nyarán a sértett el is költözött közös otthonukból, azonban rendszeresen visszajárt elvégezni a ház körüli teendőket. Így történt ez 2024. augusztus 24-én is – aznap a gyanúsított is otthon tartózkodott. Amikor a nő az ingatlanban tevékenykedett, szóváltás alakult ki közte és a férje között. Ekkor a férfi egy késsel többször mellkason szúrta a feleségét, akit aztán kórházba vitt.