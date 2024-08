Családi napot tartottak kedden Gyöngyöspatán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Érted Neked Tanodájában. Az eseményen, amelyre a tanodás gyerekek családjai is hivatalosak voltak, kiemelt szerepet kapott a rendőrség bűnmegelőzési programjára épülő beszélgetés, amelyet az általános iskolás korú gyerekek és az egyenruhások folytattak. A rendőrség képviseletében a tanodába látogatott dr. Berndt-Iványi Judit r. hadnagy, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának megbízott vezetője, Gálné Molnár Melinda r. alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának kiemelt főelőadója, Soltész Bálint r. alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője, valamint Juhász Gábor r. főhadnagy, iskolai bűnmegelőzési tanácsadó.

Bűnmegelőzési program a gyöngyöspatai Érted Neked Tanodában

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A tanoda foglalkoztatójában a tucatnyi, 7 és 14 év közötti gyöngyöspatai diákra egy-egy közösségépítő játék között nagyon komoly kérdések megválaszolása várt, természetesen a rendőrök segítségével. Rögtön az elején a mélyvízbe ugrottak a résztvevők.

– Miért kell valakit megbüntetni? Mi a bűn? Ha olyat csinál valaki, amit nem szabad? Milyen bűncselekményeket ismertek? Hány éves kortól büntethető valaki? – sorjáztak türelemmel a rendőrök kérdései. A gyerekek többsége bizony elcsodálkozott, hogy ha nem régóta is, de 12 éves kortól már büntethető az elkövető. Erre azért van szükség, mert ilyen fiatal korban is követnek el már rablásokat, még emberölést is, magyarázták nekik az egyenruhások, akik azt a nem költőinek szánt, de annak megmaradt kérdést is feltették, vajon miért van az, hogy valahogy jobban tudjuk a jogainkat, mint a kötelességeinket?

A téma kibontásához szorosan kapcsolódva azzal a kérdéssel folytatódott a beszélgetés, hogyan kell viselkedni egy közösségben?

– Valahol itt kezd elkülönülni a jogszerű viselkedés a jogsértéstől. A tanoda is egy közösség, és minden közösségnek vannak szabályai. Milyen szabályokat kell betartani például a tanodában, az ottani foglalkozásokon? Miért kellenek egyáltalán szabályok? – serkentettek közös gondolkodásra a rendőrök.