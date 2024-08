A nyomozási eljárások módszerei különösen fontosak a bűncselekmények felderítésében. A helyszíni szemle – feltéve, ha illetéktelenek nem tapossák össze a helyet, ahol a bűntény történt – nagyon sokat elárul a gyakorlott nyomozóknak. Így volt ez az 1985 januárja végén Egerben, a Szépasszonyvölgy utcában Helly Györgyné ellen elkövetett kegyetlen gyilkosság esetén is. Az idős asszony véres és brutális emberölés áldozata lett. A helyszíni szemlén rögzített nyomokból a nyomozók megállapították, hogy a nőt üveggel leütötték, ami miatt koponyacsonttörést szenvedett. Ezután megerőszakolták, majd öt késszúrással végeztek vele. A tettes(ek) különböző értékeket is elvitt(ek) a lakásból: ezerötszáz forintot és négy-ötezer forint értékű arany ékszert.

Ez azért is volt lényeges, mert az 1985 májusa végén őrizetbe vett tizenéves gyanúsított a procedúra alatt gyakran megváltoztatta ugyan a vallomását, de a kihallgatásakor olyan részletekről is számot adott, amelyekről a bűntény vizsgálóin kívül más nem tudhatott, csak maga a tettes! Pontos leírást adott a lakásból eltűnt értéktárgyakról is. Ráadásul a helyszínen rögzített szagnyomokkal többször azonosították az övét. Az elmeorvos szakértő szakvéleményében azt közölte, hogy a terhelt tudathasadásos elmezavarban szenved. Az elsőfokú bíróság így büntethetőségét kizáró okból felmentette őt a minősített emberölés vádja alól, s elrendelte a kényszergyógykezelését.