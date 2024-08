Az akkori Heves megyei napilap a rendőrség tájékoztatása alapján azt közölte, hogy a bűntény napján este kilenc óra tájban tetőbontással hatoltak be a fiatalok a hevesi 3-as számú általános iskolába. Miután bejutottak, végigrohantak az összes irodán, kinyitották azt osztálytermek ajtóit, amit pedig zárva találtak, azt kifeszítették. A szekrényeket összezúzták, vandál módon szétdúltak mindent, ami csak eléjük került. Az ablaküvegek többségét kitörték, az udvaron lévő növényeket pedig kiszaggatták a helyükről. A szertárban tartott két tengeri malacot és egy aranyhörcsögöt is elpusztították, egyszerűen agyontaposták azokat. Nem tették viszont ezt a terráriumban talált teknőccel, ami valószínűleg nagyon megtetszhetett nekik, éppen ezért magukkal vitték. ­Elloptak továbbá három légpuskát is.

Nyomrögzítés

Fotó: police.hu



A lőeszközöknek is nagy szerep jutott a következő, még ugyanazon az éjszakán elkövetett bűntettüknél. Hamarosan ugyanis az 5-ös számú általános iskola büféjének az ablakán át másztak be az intézménybe. A nevelői szobában szinte mindent összetörtek. Az arra haladó rendőrjárőr ekkor észlelte a rendellenességet. Az egyenruhások – Varga Illés és Dányi András r. őrmesterek – bementek a tanintézet területére, s rövidesen felszólították a betörőket, hogy adják meg magukat. Az egyikük erre az ablakon át kidugta az ellopott légpuska csövét, mire a járőr egyik tagja figyelmeztető lövést adott le a pisztolyával.

Végül sikerült a két fiatalembert elfogni. Előállították őket a Hevesi Rendőrkapitányságra. H. L. és S. R. a kihallgatásukkor elmondták, hogy ezen az estén a helyi komplex oktatási intézetet is „meglátogatták”. Ott az élelmiszerraktárba törtek be, beleharaptak minden almába, a tojásokat összetörték és mákkal keverték. Egy Trabantot szerettek volna még ellopni, ám azt nem tudták elindítani.