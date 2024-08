A Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói 2024. augusztus 6-án őrizetbe vettek két férfit, akik a megalapozott gyanú szerint különböző rendezvényekre szóló kamujegyekkel verték át áldozataikat – számolt be a police.hu.

Forma-1-re szóló hamis belépőket árult a Heves vármegyei férfi (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A két férfi egy közösségimédia-csoportban álnéven hirdetett meg a Forma–1 Magyar Nagydíjra szóló két bérletet és egy VIP-parkolójegyet. Más nevére regisztrált bankszámlaszámot adtak meg, az ahhoz tartozó személyi igazolványról képet küldtek a sértettnek, aki cserébe saját igazolványát fotózta be a csalóknak. A vevő 150 ezer forintot utalt át az elkövetők számlájára, akik az ügyletet követően elérhetetlenné váltak. A kicsalt személyes adatokat arra használták, hogy másokat is átverjenek, a Forma–1 mogyoródi futamára, illetve a debreceni Campus Fesztiválra szóló fiktív jegyeket adtak el, alkalmanként több tízezer forintért. A II. kerületi nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőket, két Heves vármegyei férfit.

A 28 éves F. Rajmondot augusztus 6-án, a 30 éves G. Mátét augusztus 9-én hallgatták ki üzletszerűen elkövetett csalás bűntett, csalás vétség és közokirat-hamisítás megalapozott gyanújával. A gyanúsítottakkal szemben az ország számos rendőrkapitányságán folyt, illetve folyik büntetőeljárás, a hasonló ügyeket a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságán egyesítik.

Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság azóta elrendelt.

F. Rajmondról szóltak a hírek áprilisban is, a férfi már akkor hamis jegyek eladásával bukott le, akkor Depeche Mode koncert jegyeket árult. Ahogy arról portálunk is beszámolt F. Rajmondot és B. Pétert a budapesti nyomozók 2024. április 4-én Heves vármegyében fogták el, a két férfitől több, más nevére szóló hitelintézeti, távközlési szerződést, hazai és külföldi bankkártyákat, 30 SIM-kártyát, két tabletet, valamint három mobiltelefont foglaltak le. F. Rajmond lakásból kábítószergyanús anyagok is előkerültek, ezért a rendőrök kábítószer birtoklása miatt külön büntetőeljárást indítottak. Az is kiderült, hogy F. Rajmond ellen hasonló módszerekkel elkövetett csalások miatt négy másik rendőrkapitányság is büntetőeljárást folytat. A gyanúsított feltehetően még több vásárlót tévedésbe ejthetett, így a budapesti rendőrök vizsgálják, hogy még kik lehetnek érintettek