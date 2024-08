Kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségével vádol a Füzesabonyi Járási Ügyészség egy 35 éves mátraderecskei nőt. A vádlott 2023 októberében az ablakot betörve behatolt egy poroszlói házba, ahonnan nagyobb mennyiségű porcelán tárgyat tulajdonított el, összesen 130 ezer forint értékben. A lopott dolgok között voltak dísztárgyak és tányérok is, melyek közül az elkövető néhányat elejtett a cipekedés során. Ezek így nem kerültek ugyan ki az ingatlan területéről, de használni sem lehet már őket, mivel összetörtek – olvasható a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

A rendőrség által készített fotókon a földre ejtett porcelántányérok

Forrás: Heves Vármegyei Főügyészség

A lopással okozott kár csak annyiban térült meg, hogy később sikerült lefoglalni azt a pokrócot, amiben a nő a porcelánokat batyuként magával vitte. Az ügyészség a vádiratában végrehajtandó börtönt és közügyektől eltiltást indítványozott a büntetett előéletű terhelt esetében.

A Füzesabonyi járásban mások is követtek el lopást úgy, hogy annak érdekében az ablakot betörve mentek be az épületbe. 2023. július 26-án hajnalban három férfi Kápolnán, a sütőüzembe tört be így. Ők onnan túrót, islert, kiflit, szeletelt kenyeret, és panírmorzsát loptak, valamint magukkal vittek egy M20-as rekeszt. A tolvajok a lopást követően az élelmiszerek egy részét elfogyasztották, míg a többit eldobálták, írja a főügyészség.