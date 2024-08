Az M3-ason viszont a férfi már használta a macsétét, többször is a leszorított kocsiba szúrt. A Ripost úgy tudja, a kocsi megsérült, a sofőr nem. A lap úgy értesült, hogy a Corsa sofőrje és ismerősei most tanúkat is keresnek az ügyben, mivel a hátborzongató párharc mellett többen is elhajtottak, így nem kizárt, hogy az autópályára egyáltalán nem illő, életveszélyes jelenetnek többen is szemtanúi voltak.

Portálunk megkeresésére, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte - hogy az említett esettel kapcsolatban a Füzesabonyi Rendőrkapitányság indított garázdaság bűntett miatt eljárást. A folyamatban lévő nyomozásra tekintettel azonban bővebb tájékoztatást nem adhatnak.