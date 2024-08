Hat járművel vonultak a tűzoltók a százötven négyzetméteres családi házhoz. A hetven négyzetméteres garázs teljes terjedelmében égett, és a mellette lévő, szintén hetven négyzetméteres fedett kocsibeálló is lángra kapott. A garázsban egy személyautó, a beállóban egy furgon állt, ezekre is átterjedtek a lángok, ahogy a családi ház tetőszerkezetére és két szobájára is. A műhelyben még a tűzoltók kiérkezése előtt felrobbant egy gázpalack, három másikat a tűzoltók hoztak ki és hűtötték vissza azokat, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjanak - olvasható a közleményben.

A tűzoltók több mint két órán át oltották a lángokat. Az épület átvizsgálása közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a műhelyben. A tűz keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálatot indít.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)