Az elmúlt héten Heves vármegyében több közlekedési balesetnél kellett intézkedniük a rendőröknek. Az esetek jelentős többsége a személy, és a tehergépkocsi vezetők hibája miatt történt. A baleseti okok között a sebesség hibás megválasztása, valamint elsőbbségi jog meg nem adása szerepelt – írja a Heves vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A rendőrök hét ittas járművezetőt szűrtek ki az ellenőrzések során, valamint 248 esetben intézkedtek a biztonsági öv hiánya miatt. Vármegyénk közlekedésbiztonsági helyzetének javítása, a balesetek megelőzése érdekében több dologra is felhívják a figyelmet.

– Mindig tartsa be az adott útra vonatkozó sebességhatárokat, illetve fontos, hogy az adott időjárási, látási és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjen. Az ittas járművezetés továbbra is tilos és életveszélyes. Felhívjuk a motorosok figyelmét arra, hogy a „közút nem versenypálya”. Fontos, hogy mindenki legyen tisztában járműve menetdinamikai sajátosságaival, és persze saját vezetési képességeivel - írták.

- Gyalogosként a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen csak akkor kezdjük meg az átkelést, ha ténylegesen megbizonyosodtunk arról, hogy a keresztirányból érkező járművek megálltak és ténylegesen biztosítják a gyalogos részére az áthaladási elsőbbséget. Útkereszteződésben minden esetben tegyen eleget az elsőbbségadási kötelezettségének. Az irányváltoztatást a művelet előtt kellő időben megkezdett és annak befejezéséig folyamatosan adott irányjelzéssel kell jelezni – figyelmeztetnek.