A Készenléti Rendőrség (KR) miskolci osztálya a hétvégén Gyöngyösön látott el szolgálatot, számolt be a Heves Vármegyei Rendőr- főkapitányság. Mint írják, az egyik benzinkúthoz hajtottak be kisbuszaikkal, hogy ellenőrizzék az ott tartózkodókat. Nem is számítottak rá, de hét emberrel szemben intézkedniük is kell.

A nyilvántartó szerint az egyik igazoltatott férfit a Gyöngyösi Rendőrkapitányság körözte bűncselekmény elkövetése miatt. Két másik férfit azért kerestek, mert nem fizették be a rájuk kirótt pénzbírságot, amit átváltottak szabadságvesztésre. A KR-es járőrök egyből megbilincselték, majd elő is állították őket. Ugyancsak előállítottak egy olyan személyt is, akit a volán mögött igazoltattak, miközben kiderült, eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök büntetőfeljelentést tettek ellene. Ezzel az autóval azonban nem ez volt az egyetlen jogsértés, a rendőrök megállapították, hogy kivonták a forgalomból. Így feljelentették a gépkocsi tulajdonosát szabálysértés miatt, míg a rendszámot és a forgalmi engedélyt ott helyben bevonták.

Két fiatalt azért állítottak elő, mert kábítószergyanús anyagokat találtak náluk. Egyiküknél még egy fegyver is volt, amiről később kiderült, hogy engedéllyel tartott gáz- és riasztópisztoly. Mindkettőt gyorstesztnek vetették alá, ami egyiküknél drogfogyasztást mutatott ki. A Gyöngyösi Rendőrkapitányságon kábítószer birtoklása miatt indult velük szemben eljárás.

A KR miskolci egysége rendszeresen járőrőzik Heves vármegyében, ahol megerősítő erőként részt szokott venni bűnügyi és rendészeti akciókban is, növelve ezzel a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Ellenőrzéseikre így a jövőben is számítani lehet.