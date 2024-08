A mohi atomerőműi látogatás

Fotó: Beküldött fotó

– Legfőbb feladatom az üzem polgári védelmi feladatokra kötelezett állományának oktatása volt. Teljesen új rendszert dolgoztam ki, átfogóbb képzésekkel még több információkat tartalmazó oktatásokra törekedtem – mondta Zoltán. A képzésekbe a saját, több évtizedes tapasztalatait is beépítette, illetve más társzervekkel, úgymint a mentőszolgálat, közösen elméleti, illetve gyakorlati képzéseket tartottak a dolgozóknak. A szakember nagy figyelmet fordított a dolgozók védőruháinak meglétére, továbbá a folyamatos fejlődésre minden téren. Az első polgári védelmi vezetői képzéseket az akkori Heves megyében tartották meg elsőként. Ezt követően a megye, illetve hazánk számos ipari üzemében más szakemberekkel közösen tartottak előadásokat, képzéseket. Többek között a paksi atomerőben is jártak, az oktatás mellett fontos volt az objektumok megismerése is. Kapcsolataival nemcsak hazánk, de szlovák rendszerelemhez is eljutottak, mint például Málineci víztározóhoz is, amely az ország legnagyobb tározója.