Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, az Egri Törvényszék sajtószóvivője a tárgyalást követően közölte: az Egri Járásbíróságon jelentős értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt folyamatban lévő büntető eljárásban a bíróság – bizonyítás kiegészítése érdekében – elnapolta az ülést.

A vádiratból az derül ki, hogy az ügyészség azért indítványozza felelősségre vonni a terhelteket, mert 2018-2019-ben saját zsebre dézsmálták az árukészletet. Ez úgy történhetett meg, hogy az első- és másodrendű vádlottak ez időben raktáros munkakörben dolgoztak a sajtraktárban. Feladatkörükbe tartozott a rájuk bízott áruk kiadása és átvétele. R. Z. – a büntetőper elsőrendű terheltje – műszakvezetői feladatokat is ellátott, vezette a készletnyilvántartásokat, a másodrendű vádlott pedig a kollégája volt.

A három további vádlottja a büntetőpernek tehergépjármű vezetőjeként dolgozott. Munkáltatójuk és a sajtraktár üzemeltető cége közötti szerződéses jogviszony alapján feladatukat volt, a raktárából felvett árucikkek kiszállítása a kiskereskedelmi partnerek részére. A másodrendű terhelt volt az aki a műszakvezető tudomására hozta, hogy az ellenőrzési folyamatok hiányosságai miatt lehetőség van a rábízott árucikkek eltulajdonítására.

A vádirat szerint R. Z. a munkatársa által felkínált lehetőséget elfogadta, és ezt követően az éjszakai műszakok során rendszeres haszonszerzésre törekedve dézsmálták meg a rájuk bízott termékeket. Ezt a velük együttműködő gépjárművezetők segítségével tudták megtenni úgy, hogy a szabályszerűen kiszállított árucikkek közé csempészték a saját zsebre értékesítendő árut, majd a gépjárművezetők azokat el is adták, és természetesen a haszonból a raktárosok is részesültek.