A Ripost közlése szerint a döbbenetes események még július 25-én történtek az M3-as autópálya 95 és 97-es kilométere környékén. Mint írják, július 25-én, csütörtökön egy hófehér, szlovák rendszámú Mercedes sofőrje kezdett ámokfutásba az autópálya közepén.

Kardot rántott a sofőr az M3-ason (Illusztráció)

Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Információik szerint a Mercedes sofőrje először bevágott egy fekete Opel Corsa elé és büntetőfékezésbe kezdett, de ennyivel nem elégedett meg. Fogta magát, és az Opel Corsát a szalagkorlátnak szorította. Azonban a történet itt nem ért véget, sőt a brutalitás még csak ekkor kezdődött. A Ripost tudomása szerint a Mercedes sofőrje kiugrott az autóból, kardot vagy machetét rántott, majd a fegyverrel egyenesen a szalagkorláthoz szorított Corsához rongyolt és a karddal rárontott a sofőrre.

A bevadult férfi többször is a kocsiba szúrt a karddal, azonban úgy tudni, bár a kocsi megsérült, a sofőr - csodával határos módon - nem. A Ripost úgy értesült, hogy a Corsa sofőrje és ismerősei most tanúkat is keresnek az ügyben, mivel a hátborzongató párharc mellett többen is elhajtottak, így nem kizárt, hogy az autópályára egyáltalán nem illő, életveszélyes jelenetnek többen is szemtanúi voltak.

A Ripost megkeresésére, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság elárulta, hogy az említett esettel kapcsolatban a Füzesabonyi Rendőrkapitányság indított garázdaság bűntett miatt eljárást. A folyamatban lévő nyomozásra tekintettel azonban bővebb tájékoztatást nem adhatnak.

A heol.hu is megkereste a rendőrséget, és amint válaszolnak, közzétesszük.